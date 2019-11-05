مصدر في الزمالك لمصراوي: طلبنا تعديل لائحة الاستبدال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن رغبة النادي الأبيض في تعديل لائحة الاسبتدال خلال شهر يناير المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الزمالك يسعى لتعديل لائحة الاسبتدال خلال شهر يناير المقبل حتى يتسنى للفريق الأبيض قيد عددا من الصفقات.

وأوضح، أن الزمالك فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، للتعرف على موقف الجبلاية بشأن ملف تعديل لائحة الاستبدال.

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وأشار إلى أن الزمالك يكثف جهوده مؤخرا للحصول على موافقة اتحاد الكرة بتعديل اللائحة قبل يناير المقبل، بسبب رغبة النادي في التعاقد مع أكثر من لاعب بجانب اتجاه النادي لقيد الكونغولي كاسونجو بعد فسخ اللاعب إعارته لنادي الوداد المغربي.

وتأتي مساعي نادي الزمالك لتعديل لائحة الاستبدال في وقت مبكر بالتزامن مع رغبة النادي في جلب عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويسمح اتحاد الكرة لجميع الفرق باستبدال 5 لاعبين فقط خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، الأمر الذي يجده نادي الزمالك صعبا كونه استبدل 4 لاعبين ويتبقى له لاعب واحد لذلك يسعى لتعديل اللائحة.