مصدر لمصراوي: إصابة ثنائي الزمالك قبل الانضمام لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن الثنائي عبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو"، تعرضا للإصابة خلال مشاركتهما مع الفريق في مباراة ودية ضد فريق جولدي.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الثنائي جمعة وزيزو اشتكيا من إجهاد العضلة الضامة بمجرد انتهاء المواجهة.

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وسينضم زيزو وجمعة إلى معسكر منتخب مصر مساء اليوم، الثلاثاء، حيث سيخضعان لكشف طبي لتحديد قوة الإصابة وموقفهما من الاستمرار في المعسكر أو الرحيل.

وكان الزمالك قد نجح في التفوق على جولدي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس، الإثنين.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيبدأ معسكره استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 15 و18 نوفمبر الجاري على التوالي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.