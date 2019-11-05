مصدر لمصراوي: الأهلي حدد مطالبه لإعارة رضوان إلى العين الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من شادي رضوان، ناشئ الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء حددت مطالبها المادية للموافقة على إعارة اللاعب إلى صفوف العين الإماراتي.

وأوضح المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه- أن الأهلي طلب الحصول على 200 ألف دولار.

كان نادي العين قد خاطب مسئولي الأهلي لمعرفة الشروط المالية نظير الإستغناء عن اللاعب، ومع تأخر رد الأهلي، أرسل العين عرضًا بقيمة ١٥٠ ألف دولار لشراء اللاعب بصفة نهائية لكن الأهلي طلب الحصول على ٢٠٠ الف دولار مقابل إعارته فقط وليس للبيع النهائي.

وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بين الناديين تتم في الوقت الحالي حول شراء اللاعب، على أن تقوم إدارة العين برفع العرض المادي.