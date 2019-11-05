مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر .. دوري ابطال اوروبا

يقدم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر ، يخوض ليفربول في مساء اليوم الثلاثاء مباراة هامة أمام جينك البلجيكي في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا . أوروبا . وفاز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف على الفريق ذاته، في بلجيكا، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات. التشكيل المتوقع لليفربول أمام جينك: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد. خط الوسط: فابينيو، تشامبرلين، كيتا. Advertisements خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو. التشكيل المتوقع لجينك أمام ليفربول: حراسة المرمى: غايتان كوكي. خط الدفاع: ماهلي، كويستا، لوكومي، دو نور خط الوسط: جونيا إيتو، هروشوفسكي، ساندير بيرج، بوغوندا. خط الهجوم: أونواتشو، ساماتا.

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