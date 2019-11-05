تشكيل برشلونة: ليونيل ميسي يقود الهجوم أمام سلافيا براج بدوري الأبطال

أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني تشكيل فريقه لمواجهة سلافيا براج التشيكي، وذلك في المواجهة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. وجاءت على النحو التالي : حراسة المرمي : تيرشتيجن. خط الدفاع : سميدو، بيكيه، لينجلت، جوردي Advertisements البا. البا. خط الوسط : بوسكيتش، دي يونج، ارتورو فيدال. خط الهجوم : ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، انطوان جريزمان. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة على سلافيا براج بهدفين مقابل هدف، التي أقيمت على ملعب الأخير.

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