بالأرقام بني سويف "بريمو" الصعيد والمنيا وديروط في موقف صعب

تشهد مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني مفارقات غريبه من حيث عدد الأهداف والأرقام لفرق القمة والقاع حيث يَعُدُ نادي بني سويف هو الأكثر إيجابية بين فرق المجموعة.

فالفريق الذي يقوده حسن موسى هو صاحب أقوى هجوم برصيد ٧ أهداف أحرزها لاعبو الفريق مقسمة على

الثلاث جولات بواقع أربع أهداف في مرمى شبان قنا وهدفين في مرمى المنيا وأخيراً هدف وحيد في مباراة سوهاج، فيما بقت شباك الفريق نظيفه في ال ٢٧٠ دقيقه.وعلى النقيض لم يحرز فريق المنيا أي أهداف حيث تعادل مع سوهاح سلبياً ووخسر من بني سويف بهدفين نظيفين والألمونيوم بهدف دون رد.فيما جاء دفاع ديروط كأضعف دفاع حيث تلقت شباك الفريق سبع أهداف حيث تعادل مع تليفونات بني سويف بهدفين لكل فريق وبنفس النتيجة مع طهطا وخسارته من البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.ويتربع بني سويف على قمة المجموعة برصيد ٩ نقاط.