شاهد..مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

تقدم بوابة الوفد، بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند، المقرر لها الساعة العاشرة مساءً، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. العاشرة مساءً، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان بجودة عالية دون تقطيع ..من هنا ..

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