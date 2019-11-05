أنشطة موسعة لوزير الرياضة على هامش المؤتمر الدولى لمكافحة المنشطات

عقد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعات موسعة مع بعض وزراء الشباب والرياضة بالعديد من الدول الاجنبية على هامش المؤتمر الدولى الخامس لمكافحة المنشطات فى المجال الرياضى، والذى يعقد بمدينة كاتوويتشي البولندية، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة إتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وعضو اللجنة الفنية لكرة الماء بالاتحاد الدولى للسباحة والذى يشارك فى المؤتمر ممثلا للجنة الاوليمبية المصرية، والدكتورة رانيا علوانى عضوة مجلس إدارة النادى الاهلى وممثلة اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية الدولية، للاتفاق على عقد عدة بروتوكولات لعقد مؤتمرات دولية فى مختلف المجالات الرياضة وما يؤدى لرفع

شأنها فى تلك الدول ، فضلا عن إقامة معسكرات دولية مشتركة بين مصر وتلك الدول، وتنظيم بطولات عالمية فى الالعاب المختلفة ، وفى مقدمتها العاب الماء التى أصبحت تحتل فيها مصر مكانة عالمية كبيرة سوا فى السباحة القصيرة اوكرة الماء أو السباحة التوقيعية أو السباحة الطويلة أو الغطس، ومن المنتظر أن يتم تفعيل بعض هذه الاتفاقيات والبروتوكولات خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال المهندس ياسر إدريس أن المؤتمر يناقش الكود الجديد للمنشطات من خلال كذا سيكشن، والتعرف بالمخاطر التى

تسببها المنشطات على صحة اللاعبين، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يصدر الأجندة الجديدة للمواد المحصورة التى أدخلت مؤخرا، حتى يعلمها جميع اللجان الاوليمبية لتعريف اللاعبين بها من خلال عقد عدد من المؤتمرات ، لافتا إلى أن عالم المنشطات كل يوم فيه جديد ، ولذلك كان المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية حريصا على مشاركة اللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا المؤتمر والذى يمثلها بصفة رسمية كعضو مجلس إدارة اللجنة.

يذكر أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام شهد تحركات واسعة من الوفد المصرى ، الذى يضم الدكتور أشرف صبحى والمهندس ياسر إدريس والدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) والدكتورة رانيا علوانى ، والدكتورة هانم أمير مديرة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.