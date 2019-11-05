ليفربول يصدر بيانًا بشأن أزمة مباراة أستون فيلا بكأس الرابطة

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا بشأن أزمة تزامن موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا المقرر لها 17 ديسمبر بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، مع مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بقطر.

قال النادي في بيانه إلى أن الفريق سيخوض مباراته أمام أستون فيلا ضمن دور ربع نهائي كأس الرابطة، في

موعدها المقرر لها، 17 ديسمبر.وأضاف النادي في بيانه إلى أنه سيتم خوض المباراتين، بفريقين للعب في وقت واحد، حيث سيشارك فريق في كأس العالم للأندية والآخر في كأس الرابطة.وتابع النادي في بيانه، أنه يود أن يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أنه على الرغم من أن هذا ليس سيناريو مثاليًا ، إلا أنه نتيجة تم التوصل إليها من خلال المصالح الفضلى للمنافسة وأندية اخرى.وأن النادي يريد أن يعبر عن شكره لرابطة الدوري على جهودها لاستيعابنا ، ويمكننا أن نؤكد أنه تم مناقشة تواريخ بديلة، ولكن في النهاية لم يتم اعتبار أي منها مناسبًا دون المساس بجدول المسابقة نفسه أو فرض ضغوط غير ضرورية على فريقنا.