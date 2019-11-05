لاعب الأهلي السابق: حزين لغيابي عن أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أعرب باكاماني ماهلامبي لاعب منتخب جنوب افريقيا الأوليمبي ولاعب الأهلي المصري السابق، عن حزنه لغيابه عن فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى تنطلق الجمعة المقبل في مصر وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.
وقال باكا في تصريحات للجنة الإعلاميةللبطولة : "حزين للغاية للغياب عن فعاليات البطولة لكني أثق في قدرات فريقي كثيرا وأعلم أننا سنتأهل للأولمبياد".
وأضاف : " نحن نمتلك مجموعة قادرة على صناعة المجد وتحقيق لقب كانوسأكون أول الداعميين للمنتخب في البطولة من أجل تحقيق حلم التأهل الأولمبي". وتنطلق امم افريقيا الجمعة المقبل بمشاركة ٨ منتخبات، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
ويقع منتخب جنوب افريقيا في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.
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