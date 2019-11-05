ماينز يرفض سفر لاعبه النيجيري للمشاركة بأمم إفريقيا تحت 23 عاما

يغيب تايو أوونيي لاعب المنتخب النيجيري الأوليمبي عن مباراته منتخب بلاده الأولى في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما أمام كوت ديفوار بسبب رفض نادي ماينز الألماني انضمامه لصفوف النسور في وقت خارج الأجندة الدولية. لصفوف النسور في وقت خارج الأجندة الدولية. وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة الدولي والسلام ويتأهل أول ثلاث منتخبات بالبطولة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. والسلام ويتأهل أول ثلاث منتخبات بالبطولة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لصفوف منتخب بلاده مع الجولة الثانية أمام جنوب أفريقيا حيث يقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية رفقة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا

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