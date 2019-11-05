زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي بدوري الأبطال

كشف الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدرب عن قائمة الملكي لمواجهة جالطة سراي التركي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة وجود 19 لاعبًا اختارهم المدربالفرنسي لمواجهة جالطة سراي غدًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ظل غياب جاريث بيل وخاميس رودريجيز.
ويدعم إيدين هازارد هجوم النادي الملكي بجانب كريم بنزيما، في ظل جاهزية خماسي وسطالملعب بالكامل.
وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي
الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، ميندي
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو
الهجوم: هازارد، بنزيما، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، رودريجو
وفاز ريال مدريد ذهابًا على الفريق التركي بملعبه، ويمتلك 4 نقاط في مجموعته التي تضم باريس سان جيرمان وكلوب بروج أيضًا.
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