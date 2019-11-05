وليد أزارو : اللعب لـ الأهلي حلم وهدفي مونديال الأندية

وصف المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجربته مع الأهلي بأنها رائعة، ومن أفضل التجارب الكروية في مشواره الاحترافي، مؤكدا أن اللعب للأهلي حلم طالما راود كثيرين من اللاعبين العرب لشعبيته وجماهيريته الجارفة التي تجاوزت الوطن العربي والقارة السمراء ووصلت للعالمية.

وتابع وليد أزارو" الحمد لله على هذه التجربة التي شهدت نجاحات كثيرة.. فقد حققت خلالها العديد من البطولات والأرقام والجوائز الشخصية وهذه كلها أمور تدعوه للفخر بالتجربة الأهلاوية".

وتحدث المهاجم المغربي عن اهتمام زملائه في المنتخب المغربي بتجربته مع الأهلي ، قائلاً، "في معسكرات منتخب المغرب.. نتبادل الحديث عن تجاربنا مع أنديتنا.. كل لاعب تقريباً يعرف كيف تسير الأمور مع الآخر.. هذا أمر واضح للجميع.. والكل يعرف كذلك الأندية الكبيرة.. نتحدث بشكل مُستمر عن عدة أمور خاصة بهذه التجارب المختلفة".

وواصل وليد أزارو "هناك أندية مشهورة ومسمّعة عربياً وقارياً كالأهلي الذي وصلت شهرته لحدود العالمية.. فالأهلي غني عن التعريف.. وهذا ما أشعر به عندما أكون متواجدا في المنتخب المغربي، وبالنسبة للجمهور المغربي الذى يعرف هو الآخر قيمة الأهلي جيدا".

وفيما يتعلق بأحلامه وطموحاته مع الأهلي حاليا قال المهاجم المغربي: أتمنى حصد لقب إفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية بعدما حصدت الكثير من الألقاب المحلية مع الأهلي منذ انتقالي له.

وأضاف " الأهلي مؤهل حالياً للتتويج باللقب الافريقي فالجميع بالفريق في قمة التركيز، لدينا رغبة في التتويج باللقب القاري الذى حرمنا عدم التوفيق من الفوز به مرتين مُتتاليتين عامي 2017 و2018 .

وتابع "نحن عازمون على حصد اللقب الإفريقي، خاصة في ظل تولّى مدير فني كُفء هو السويسري رينيه فايلر الذى بدأ بشكل

جيد مع الفريق وحقق نتائج جيدة، بالإضافة إلى اللاعبين الجيدين الذين تم التعاقد معه مؤخراً".

وأشار " أرى أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق اللقب القاري، والفوز بالبطولات المحلية أيضاً.

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وفيما يتعلق بعروض الاحتراف ، قال أزارو" لا أشغل نفسي بما يُثار عن عروض الاحتراف التي تأتي لي من وقت لأخر ..لأن هناك من يُبالغ في الحديث عنها بشكل غير حقيقي ولا يستند إلى أية معلومات لذا لا أرد عليها ومن يريد التحدث عن هذه العروض يتحدث كيفما يشاء .. أنا أسمع كلام كثير عني.. والصحافة تتحدث عن عروض احتراف غير موجودة".

وتابع أزارو : تفكيري في الأهلي فقط ..ألعب وأتدرب وأجتهد وأقدم كل ما لدي من أجل خدمة الفريق الذي ألعب له.. أنا أستفيد دائماً ممن ينتقدني طالما أن النقد هادف وسينعكس عليّ إيجابياً.. لكن من يتحدث بدون أسانيد أو بدون وجه حق فلن ألتفت له وسأركز في عملي فقط.

وواصل المهاجم الدولي المغربي ، تصريحاته ، قائلاً: لا تلتفتوا لمن يتحدث عن رحيلي .. هناك من يدّعي أنني سأرحل قريباً.. هناك من يزعم أنني تلقيت عروضا رسمية ومغرية تمهيداً للرحيل.. أرجوا أن يحصل الجميع على المعلومات الصحيحة من الأهلي أو من خلالي منعاً لتضارب الأنباء أو الأقوال. وعن علاقته بلاعبي الأهلي ، قال أزارو : أنا قريب جداً من جميع لاعبي الفريق وأرتبط معهم بعلاقة قوية للغاية ..نتبادل

الحديث دائماً.. وأحرص على الخروج مع عدد كبير منهم وأرتبط كذلك بعلاقة قوية باللاعبين الأجانب في الفريق ومنهم بالطبع التونسي على معلول الذي يُقيم معي في نفس الغرفة خلال المعسكرات الداخلية والخارجية أو المباريات. وفيما يتعلق بمسيرة السويسري رينيه فايلر مع الفريق حتى الآن ،

قال المهاجم المغربي: فايلر مدرب جيد للغاية ويسير بخطي ثابتة وواثقة مع الفريق.. يوماً بعد الآخر نشتغل على الفكر والنهج الذى يرغب في تحفيظه لنا في التدريبات تمهيداً لتطبيقه في المباريات.

وأستطرد قائلاً: بدأنا بشكل جيد مع فايلر وأرى أن المستقبل سيكون أفضل .. فعندما نُنفّذ 100 % مما يطلبه المدير الفني ستتكون العروض أقوى والنتائج أفضل. واضاف المهاجم المغربي: الجميع في الفريق يعلم الأهداف المهمة للفريق في الموسم الحالي.. نرغب في احتكار جميع البطولات وفي مقدمتها بالطبع لقب بطولة إفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات.

وعن لقب الهداف ، قال أزارو: بلا شك أي لاعب يفكر في هداف الفريق ..أو هداف الدوري.. سيكون هذا اللقب هدفا للكثيرين في الفريق، وأتمنى تكرار هذا اللقب الموسم الحالي لكن في البداية لابد من المساهمة مع زملائي في تحقيق البطولات.. فالألقاب الجماعية هي الأهم بالنسبة لي .

وواصل : لا أفكر في أي مجد شخصي.. لأن اللقب الجماعي هو الأهم والأفضل لي ..لذا كل تفكيري حالياً هو المساهمة في حصد البطولات المحلية والقارية وبعدها أُفكر في الألقاب الفردية. وتحدث المهاجم المغربي عن غياب التسجيل في بعض المباريات ، قائلاً: التوفيق يأتي من الله .. أنا أجتهد في الملعب وأبذل ما هو مطلوب مني لكن يبقي التسجيل بمثابة رزق من عند الله.. ومن وجهة نظري أرى أن الأسوأ هو عدم المساهمة مع زملائك في الملعب وهذا أمر سيئ للغاية ..لكن طالما أن اللاعب اجتهد فقد أدى ما عليه ، وأنا لا اقصر في عملي إطلاقاً لكن مسألة التوفيق ليست بيدي ، وأتمنى أن يُحالفني التوفيق في الفترة المقبلة من أجل مساعدة زملائي والفريق في الفوز والتتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها الأهلي الموسم الجاري.