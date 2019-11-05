السعودية تُباغت قطر وتحتكر كأس السوبر الايطالي

نجحت الهيئة العام للرياضة السعودية في إقناع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعودة مباراة كأس السوبر إلى الأراضي السعودية للموسم الثاني على التوالي، في استمرار لتفوق الإدارة السعودية على نظيرتها القطرية في هذا الصدد.

ونجحت قطر في استضافة مباراة كأس السوبر الإيطالي عامي 2014 و2016، وشهدت المرة الأولى يوم 22 ديسمبر 2014، تتويج نابولي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 6/5 على حساب يوفنتوس في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري، وانتهى الوقت الأصلي آنذاك بالتعادل الإيجابي 2/2.

وكانت تلك المرة الأولى التي تشهد خروج مباراة كأس السوبر الإيطالي من بلاد البيتزا، بهدف الترويج للسيري آ في دول آسيا.

وتكرر نفس سيناريو تلك المباراة مع يوفنتوس على نفس الملعب يوم 23 ديسمبر 2016، لكن أمام ميلان، إذ خسر فريق السيدة العجوز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4/3، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1/1.

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أما مباراة كأس السوبر عام 2015، فقد أقيمت على ملعب شنجهاي في الصين، وانتهت بفوز يوفنتوس على لاتسيو بهدفين دون رد.

وفي عام 2017 عادت المباراة إلى إيطاليا لعدم التوصل لاتفاق مع قطر أو الصين لاستضافة المباراة، ومن هنا تدخلت السعودية وتمكنت من الظفر بشرف تنظيم المباراة عامي 2019 و2020.

وفاز يوفنتوس على ميلان في المباراة التي جرت يوم 16 يناير 2019 على ملعب الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) التابع لنادي اتحاد جدة، وسجل الهدف الوحيد أسطورة البرتغال “كريستيانو رونالدو” في الدقيقة 61، وشهد اللقاء طرد اللاعب الإفواري فرانك كيسييه من صفوف ميلان.

ومن المقرر إقامة نسخة عام 2019 من كأس السوبر الإيطالي في العاصمة السعودية الرياض، يوم 13 يناير 2020، بين يوفنتوس بصفته بطل الدوري ولاتسيو بصفته بطل لكأس إيطاليا بعد أن هزم أتالانتا في النهائي بثنائية نظيفة.