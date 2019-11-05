مارادونا وفيجو يقودان منتخب العالم أمام نجوم أفريقيا في المغرب

أعلنت القناة الرياضية المغربية، مساء اليوم الثلاثاء 5-11-2019، موعد مباراة منتخب العالم أمام نجوم أفريقيا، المقرر لها يوم غد الاربعاء على ملعب الشيخ محمد لغضف بمدينة العيون جنوب المملكة المغربية.

وتحتفل المغرب بالذكرى الـ 44 لعيد المسيرة الخضراء هذا العام، وبهذه المناسبة قامت بدعوة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “دييجو آرماندو مارادونا” بالإضافة إلى نجم الكرة البرازيلية وأسطورة برشلونة “رونالدينيو” ومواطنه “ريفالدو”، وأسطورة البرتغال وريال مدريد “لويس فيجو” للعب مباراة خيرية أمام منتخب نجوم أفريقيا.

وتلقى أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر في الثمانينات “إسماعيل يوسف” دعوة رسمية للمشاركة مع منتخب نجوم أفريقيا الذي سيضم المدافع المغربي الشهير “نور الدين نايبت” والهداف التاريخي لبطولة كأس أمم أفريقيا “سامويل إيتو”.

وأقيمت في نفس هذا التوقيت من العام الماضي 2018، مباراة بين نجوم العالم ونجوم العرب وأفريقيا، شهدت مشاركة رونالدينيو والحارس الكولومبي هيجيتا بالإضافة إلى مارادونا وريفالدو والأخيران سيعودان للعب هذا العام مع منتخب العالم.

وسبق لأسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي “محمد أبو تريكة” المشاركة في مهرجان المسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر 2015، ولعب جوار نجم ديبورتيفو لاكرونيا وأستون فيلا “مصطفى حاجي” وارتدى قميص المنتخب المغربي.