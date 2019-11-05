نتيجة مباراة أهلي جدة والجندل فى كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020

ينتظر عشاق نادي أهلي جدة مباراة نادي الجندل فى إطار دور 32 من كأس خادم الحرمين- السعودية 2019-2020,والمقرر إقامتها على ملعب الاهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة” مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر فى تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة, الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

ويدخل أهلي جدة اللقاء بعد أن حقق الفوز على نادي الإتحاد بهدفين فى ديربي الرياض على ملعب “الجوهرة المشعة” فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان, ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر ومتساوياً فى النقاط مع الفيصلي ثاني ترتيب الجدول.

ويسعي مدرب الاهلي السويسري “كريستيان جروس” الي تحقيق الفوز فى لقاء نادي الجندل والتأهل الي المرحلة التالية من بطولة الكأس.

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على الجانب الآخر يدخل نادي الجندل الذي يلعب فى دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان, فى المركز الخامس من المجموعة الأولي, وكانت آخر مباراة له أمام نادي الجبيل فى دوري الدرجة الثانية والتي إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وإليكم آخر 10 لقاءات لنادي أهلي جدة فى كل المسابقات: