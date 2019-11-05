نتيجة مباراة أهلي جدة والجندل فى كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020

ينتظر عشاق نادي أهلي جدة مباراة نادي الجندل فى إطار دور 32 من كأس خادم الحرمين- السعودية 2019-2020,والمقرر إقامتها على ملعب الاهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة” مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر فى تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة, الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.
ويدخل أهلي جدة اللقاء بعد أن حقق الفوز على نادي الإتحاد بهدفين فى ديربي الرياض على ملعب “الجوهرة المشعة” فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان, ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر ومتساوياً فى النقاط مع الفيصلي ثاني ترتيب الجدول.
ويسعي مدرب الاهلي السويسري “كريستيان جروس” الي تحقيق الفوز فى لقاء نادي الجندل والتأهل الي المرحلة التالية من بطولة الكأس.
على الجانب الآخر يدخل نادي الجندل الذي يلعب فى دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان, فى المركز الخامس من المجموعة الأولي, وكانت آخر مباراة له أمام نادي الجبيل فى دوري الدرجة الثانية والتي إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وإليكم آخر 10 لقاءات لنادي أهلي جدة فى كل المسابقات:
|المسابقة + الدور
|النتيجة
|الملعب
|13-8-2019 دور أبطال آسيا (دور16)
|الهلال السعودي 0-1 الاهلي السعودي
|استاد جامعة الملك سعود
|22-8-2019 دوري كأس الامير محمد بن سلمان(الجولة1)
|الاهلي 1-1 العدالة
|الجوهرة المشعة
|31-8-2019 دوري كأس الامير محمد بن سلمان (الجولة2)
|الاتفاق 1-2 الاهلي
|استاد الامير محمد بن فهد
|14-9-2019 دوري كأس الامير محمد بن سلمان (الجولة3)
|الاهلي 1-2 الوحدة
|الجوهرة المشعة
|21-9-2019 كأس الامبر محمد بن سلمان (الجولة4)
|الفتح 0-2 الاهلي
|ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية
|27-9-2019 كأس الامير محمد بن سلمان (الجولة5)
|الاهلي 0-0 النصر
|الجوهرة المشعة
|5-10-2019 كأس الامير محمد بن سلمان (الجولة6)
|الفيحاء 0-3 الاهلي
|ملعب مدينة المجمعة الرياضية
|18-10-2019 كأس الامير محمد بن سلمان (الجولة7)
|الاهلي 3-1 التعاون
|الجوهرة امشعة
|26-10-2019 كأس الامير محمد بن سلمان (الجولة8)
|الحرزم 2-1 الاهلي
|ملعب نادي الحزم
|31-10-2019 كأس الامير محمد بن سلمان (الجولة9)
|الاهلي 2-1 الاتحاد
|الجوهرة المشعة
|5-11-2019 كأس خادم الحرمين (الدور32)
|الاهلي ؟ الجندل
|الجوهرة المشعة
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة أهلي جدة والجندل فى كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.