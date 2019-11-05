نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

ينتظر عشاق العملاق الكتالوني مباراة سلافيا براغ فى إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات “المجموعة السادسة” بدوري أبطال أوروبا 2019-2020,والمقرر إقامتها على ملعب “كامب نو” ببرشلونة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر فى تمام الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة, 17:55 بتوقيت جرينتش. ويدخل البارسا اللقاء وهو فى صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط , ويأتي الإنتر فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط والذي تنتظره مباراة قوية اليوم امام ثالث المجموعة بوروسيا دورتموند والذي يأتي برصيد 4 نقاط , وفى آخر المجموعة يأتي ضيف البارسا نادي سلافيا براغ برصيد نقطة واحدة. ويسعي المدير الفني للبارسا “فالفيردي” بقيادة نجم الفريق لونيل ميسي الي تحقيق الفوز لمواصلة صدارة المجموعة, وكان البارسا قد خسر آخر لقاء فى الدوري الإسباني أمام ليفانتي بنتيجة 1-3 مطلع هذا الاسبوع. وفى المقابل يسعي مدرب سلافيا براغ التشيكي ” يندريتش تربيشوفسكي” الى تحقيق مفاجأة على ملعب كامب نو وتحقق فوز هام والوصول الي النقطة الرابعة للمنافسة على التأهل الي الدوري الاوروبي فى حالة احتلال المركز الثالث. Advertisements وكان البارسا قد فاز بصعوبة فى مباراة الذهاب بالجولة الثالثة على ملعب سلافيا براغ ” ملعب ايدن أرينا” بنتيجة 2-1. وإليكم جدول بآخر خمس مواجهات لنادي برشلونة فى جميع المسابقات: التاريخ المسابقة النتيجة 6/10/2019 الدوري الاسباني برشلونة -0 اشبيليه 19/10/2019 الدوري الإسباني ايبار 0-3 برشلونة 23/10/2019 دوري أبطال أوروبا(الجولة الثالثة) سلافيا براغ 1-2 برشلونة 29/10/2019 الدوري الإسباني برشلونة 5-1 بلد الوليد 2/11/2019 الدوري الإسباني ليفانتي 3-1 برشلونة وإليكم جدول آخر خمس لقاءات لنادي سلافيا براغ فى جميع المسابقات: التاريخ المسابقة التاريخ 19/10/2019 الدوري التشيكي سلافيا براغ 3-1 بريبرام 23/10/2019 دوري أبطال أوروبا(الجولة الثالثة) سلافيا براغ 1-2 برشلونة 27/10/2019 الدوري التشيكي بلزن 0-1 سلافيا براغ 30/10/2019 كأس التشيك (دور16) أوسترافا 2-0 سلافيا براغ 2/11/2019 الدوري التشيكي سلافيا براغ 4-0 اوسترافا

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