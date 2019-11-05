جدول مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عامًا

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تبدأ مساء اليوم الثلاثاء 5-11-2019، مرحلة خروج المغلوب من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا على الأراضي البرازيلية، بمباراة أنجولا وكوريا الجنوبية على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا، والذي يتسع لـ13.500 متفرج، في نفس توقيت أبرز مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.
أكبر المنتخبات المشاركة في البطولة استطاعت الترشح إلى دور الـ 16 باستثناء منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والكاميرون حيث احتلا المركز الرابع في المجموعتين الرابعة والخامسة -على التوالي-.
ولحقت منتخبات أستراليا وتشيلي وهولندا والمكسيك بركب المتأهلين إلى دور الـ 16 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما خطفوا المركز الثالث بفروقات ضئيلة.
وتُعد المنتخبات المذكور هي أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في كل مجموعة، حيث جمعت أستراليا والمكسيك 4 نقاط، بينما جمعت تشيلي وهولندا 3 نقاط وتحقق تأهلهما بفارق الأهداف فقط عن نيوزيلاندا وطاجيكستان.
ومن المقرر إقامة مباريات دور الـ 16 أيام 5 و6 و7 و8 نوفمبر، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في أيام 10 و11 و12 نوفمبر.
ويتصدر لائحة هدافي البطولة مهاجم نادي هوفنهايم الألماني ولاعب منتخب أستراليا “نواه بوتيك” برصيد 4 أهداف من بينهم ركلتين جزاء، ويتبعه مهاجم نيجيريا “إبراهيم جبار” برصيد 3 أهداف جميعهم من لعب مفتوح.
للتعرف على جميع نتائج دور مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا (اضغط هنا).
إليكم جدول مباريات دور الـ16 من مونديال الناشئين
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المباراة
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موعد المباراة
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القنوات الناقلة
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أنجولا – كوريا الجنوبية
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يوم الثلاثاء 5-11-2019، الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو
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بي إن سبورتس 7 + TRT Spor HD
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نيجيريا – هولندا
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يوم الاربعاء 6-11-2019، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية، على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو
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بي إن سبورتس 7
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إسبانيا – السنغال
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يوم الاربعاء 6-11-2019، الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، على ملعب سيرينها
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بي إن سبورتس 6
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اليابان – المكسيك
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يوم الاربعاء 6-11-2019، الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية على ملعب بيزيراو
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بي إن سبورتس 7
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البرازيل – تشيلي
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يوم الخميس 7-11-2019، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية، على ملعب بيزيراو
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بي إن سبورتس 7
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فرنسا – أستراليا
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يوم الخميس 7-11-2019، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية، على ملعب سيرينها
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بي إن سبورتس 6
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الإكوادور – إيطاليا
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يوم الخميس 7-11-2019، الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، على ملعب أندرادي
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بي إن سبورتس 7
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باراجواي – الأرجنتين
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يوم الجمعة 8-11-2019، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية
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بي إن سبورتس 7
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