اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KORA LIVE كورة جول beIN SPORTS المفتوحة رابط ماتش برشلونة NOW

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مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر من دوري أبطال أوروبا slavia prague vs barcelona، يبحث فريق برشلونة مساء الليلية في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة من أجل تعزيز صدارته للمجموعة السادسة من أجل التأهل لدور ثمن النهائي من مسابقة أبطال أروبا ، فيما يسعى سلافيا براغ لفك النحس أمام الأندية الإسبانية والتي كان أخرها الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 على أرضية ميجانه في براغ الرغم من صعوبة المهمة يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بدون تقطيع.

يستعد ملعب الكامب نو في مدينة كتالونيا لأن يفتح أبوابه مساء يوم الثلاثاء الموافق 05 نوفمبر 2019 ميلاديًا، ليستقبل مباراة سلافيا براج أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع بينها ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة مع سلافيا براغ بث مباشر KORA LIVE ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للمحترفين فى منافسة شديدة الحماس والإثارة يترقبها جماهير الفريقين.

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حيث أن متابعي كرة القدم حول العالم على موعد مع مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ الثلاثاء 05/11/2019 في مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة 4 ، وعبر هذا المقال سنتعرف على التفاصيل وموعد مباراة برشلونة وسلافيا براغ بدوري أبطال أوروبا 2020 فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل والأخبار.

ترتيب مجموعة السادسة (F) دوري أبطال آروبا

برشلونةالأسباني يحتل صدارة ترتيب مجموعته بسبعة نقاط ، بينما انتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتمند الالماني يتساويان في النقاط في المركز الثاني يأتي انترميلان بفارق الاهداف في المركز الثالث يأتي بروسيا دورتموند، بينما سلافيا براج التشيكي يأتي رابعًا بنقطة واحدة.

موعد مباراة برشلونة وسلافيا براغ والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تكون مباراة برشلونة وسلافيا براغ ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا في مرحلى الإياب اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019، بتمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة وبتمام الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، على قنوات بي ان سبورت وبالتحديد عبر قناة beIN SPORTS HD 1.