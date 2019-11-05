رياضة | منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس أمم إفريقيا بدون لاعبي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس أمم إفريقيا بدون لاعبي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر الأول تدريبه تحت قيادة الجهاز الفنى المكون من حسام البدري المدير الفنى وأحمد أيوب وطارق مصطفي المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس ومحمد بركات مدير المنتخب، إستعدادا لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض المنتخب مرانه الأول فى حضور وسائل الإعلام والذى سمح لهم الجهاز الفني بالحضور لمدة 15 دقيقة، قبل إنطلاق المران علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وينطلق المران بلاعبي النادي الأهلي الذى إنضموا عقب العودة من معسكر الفريق بالإمارات وهم محمد الشناوي وأحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعه وحمدى فتحى ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات.

بينما إنضم أيضا لاعبي نادى الزمالك للمنتخب وهم طارق حامد وعبدالله جمعه ومحمد عواد ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو.

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كما إنضم أيضا مهاجم سموحه حسام حسن ومهاجم وادى دجلة مروان حمدى ومحمد بسام حارس طلائع الجيش لمعسكر الفراعنة.

بينما غاب لاعبو بيراميدز عن مران المنتخب بعدما رفض سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي لنادى بيراميدز إرسال لاعبيه المنتخب خلال الفترة الحاليه وقرر إرسالهم مع الأجندة الدولية اى قبل المباراة الاولى أمام منتخب كينيا بثلاث أيام اى يوم 11 نوفمبر.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترغين وعلي رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى يوم 11 نوفمبر قبل مواجهة كيميا يوم 14.

وسيلعب منتخب مصر يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر مباراة ودية إستعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب ليبيريا علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.