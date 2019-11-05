رياضة | رسميا.. الزمالك يطلق اسم الطفل أدهم على غرفة ملابس فريق الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك يطلق اسم الطفل أدهم على غرفة ملابس فريق الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتسمية غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول بإسم الطفل المتوفي أدهم الكيكي، وذلك بعد الحادث الأليم الذي تعرض له الطفل على هامش مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وحرص مسؤولو الزمالك على وضع اسم وصورة الطفل على غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول، لتعيش ذكراه وسط لاعبي الفريق بجميع اجياله القادمة.

وقد قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منح والد الطفل العضوية الشرفية لنادي الزمالك مدى الحياة في لافتة انسانية، حيث استقبل المجلس الابيض عائلة الكيكي داخل مقر القلعة البيضاء.

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