رياضة | رسميا.. الزمالك يطلق اسم الطفل أدهم على غرفة ملابس فريق الكرة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك يطلق اسم الطفل أدهم على غرفة ملابس فريق الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتسمية غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول بإسم الطفل المتوفي أدهم الكيكي، وذلك بعد الحادث الأليم الذي تعرض له الطفل على هامش مباراة السوبر المصري الأخيرة.
وحرص مسؤولو الزمالك على وضع اسم وصورة الطفل على غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول، لتعيش ذكراه وسط لاعبي الفريق بجميع اجياله القادمة.
وقد قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منح والد الطفل العضوية الشرفية لنادي الزمالك مدى الحياة في لافتة انسانية، حيث استقبل المجلس الابيض عائلة الكيكي داخل مقر القلعة البيضاء.
في سياق متصل شارك محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للابيض، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.
ويواجه غدا الثلاثاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منتخب جنوب أفريقيا في مباراة ودية تجريبية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.
وتاتي المباراة ضمن البرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، حيث خاض الابيض اول امس مباراة ودية أمام جولدي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة.
ويستعد الزمالك لاستئناف المباريات المحلية والافريقية، حيث خاض معسكر مغلق بمدينة ٦ أكتوبر خلال الايام القليلة الماضية، قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وشهد المعسكر التجريبي حرص الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني للاعبين قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر ان يواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.