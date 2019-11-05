رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي ضد سلافيا براج.. مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم beIN SPORTS مجانًا

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق سلافيا براج في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : فرانكي دي يونج - فيدال - بوسكيتس.

خط الهجوم : جريزمان - ميسي - ديمبلي.

ترتيب مجموعة البارسا قبل الجولة الرابعة :-

1- برشلونة 7 نقاط.

2- إنتر ميلان 4 نقاط.

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3- بوروسيا دورتموند 4 نقاط.

4- سلافيا براج نقطة واحدة.

وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على فريقي إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج بنفس النتيجة 2-1، بينما تعادل مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0 في بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي انتصاره الوحيد في دور المجموعات حتى الآن على فريق بوروسيا دورتموند خلال الجولة الماضية على ملعب السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما كان قد تعادل مع فريق سلافيا براج، وخسر من برشلونة على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية.