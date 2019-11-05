رياضة | فاركو يقتنص فوزا ثمينا من المالية ويتصدر مجموعة بحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يقتنص فوزا ثمينا من المالية ويتصدر مجموعة بحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور في الفوز علي مالية كفر الزيات في عقر داره بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثالثة للمجموعة الثامنة لدوري القسم الثاني.

انتهي الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف إسلام الفولي في الدقيقة 23، وأضاف فاركو الهدف الثاني عن طريق علي بهيج، وفشل صاحب الأرض في إحراز اهداف برغم ضغط اللاعبين وتفوقهم في مجريات المباراة، ولكن فرق الخبرة ساعدت فاركو في تحقيق الفوز.

وعقب انتهاء المالية خرج الحكام وسط كردون أمني، بسبب اعتراض فريق مالية كفر الزيات والجماهير علي قرارات الحكم الذي وجهوا له الإنتقادات.

وعبر الجماهير عن غضبهم من عبدالعال البنا رئيس شركة المالية الذي لم يلقي نظرة علي الفريق منذ بداية الموسم، مطالبين المسئولين بالنادي بالتحرك لانقاذ الفريق وسد احتياجات اللاعبين الذين لم يتوفر لهم أي ماديات منذ التعاقد معهم حتي الآن.

الفوز رفع رصيد فاركو لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتجمد رصيد المالية بنقطة وحيدة، في المركز قبل الأخير.

بدأ مالية كفر الزيات بكل من عبدالحليم محمد، وعبدالله البلاط، وأحمد العش، وأمير بلبول، ومحمد حبظلم، وعبدالله السيد، وحمدي الفقي، ومحمد مرسي، وأحمد دكة، وأحمد البيلي، وعبدالعزيز إبراهيم.

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البدلاء :- كريم عماد، واحمد صلاح، وعبدالرحمن محمد، والسيد شعبان، وأحمد عاشور، ومختار سليمان، ومحمد حافظ.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي:- أحمد خطاب، سليم عبدالخالق، وأحمد العزب، وأحمد ناصف، ومحمد سعيد، وأحمد سعيد، وأحمد البحراوي، واسلام الفولي، وهشام فتح الله، وادريسا كواتيه، وعلي بهيج.

البدلاء :- محمود السيد، وأحمد حسين، واحمد زغلول، ورفعت مفتاح، وجابر كامل، وأحمد عوض، وحسن جمعة.

أدار المباراة وائل فرحان حكم ساحة، وعاونه أحمد نوفل، ومكرم جمال، ومحمد عاطف.

تختم منافسات الجولة الثالثة غدا بإقامة مباراة غزل المحلة و المنصورة بإستاد غزل المحلة الرئيسي.

ترتيب المجموعة :-

١ فاركو ٧ نقاط

٢ دمنهور ٧ نقاط

٣ دكرنس ٦ نقاط

٤ أبوقير للأسمدة ٥ نقاط

٥ الرجاء ٥ نقاط

٦ غزل المحلة ٤ نقاط

٧ الحمام ٤ نقاط

٨ المنصورة ٢ نقاط

٩ بيلا ٢ نقاط

٨ بلدية المحلة ١ نقاط

١١ مالية كفرالزيات ١ نقاط

١٢ الأوليمبي بلا نقاط