رياضة | الزمالك يواجه منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه غدا الثلاثاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي في مباراة ودية تجريبية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.

وتاتي المباراة ضمن البرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، حيث خاض الأبيض أول أمس مباراة ودية أمام جولدي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة.

ويستعد الزمالك لاستئناف المباريات المحلية والافريقية، حيث خاض معسكر مغلق بمدينة ٦ أكتوبر خلال الايام القليلة الماضية، قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المعسكر التجريبي حرص الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني للاعبين قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر ان يواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وانضم الخماسي محمد عواد، ومحمود علاء، وعبدالله جمعة، واحمد سيد زيزو وطارق حامد للمعسكر المغلق للمنتخب الوطني المصري، والذي بدأ اليوم في احد فنادق مدينة برج العرب، استعدادا لمواجهات الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٢١.

وخصص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض فقرة تأهيلية خاصة للثنائي يوسف أوباما ومحمد عنتر على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

حيث قام الثنائي بالركض الخفيف حول الملعب، اعقبها بعض التدريبات الاستشفائية بصالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق.

وقد صعد فريق الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضمن التواجد بالمجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات، بينما يستضيف أول اغسطس الأنجولي يوم ٧ سبتمبر في القاهرة، ثم يواجه زيسكو الزامبي يوم ٢٨ ديسمبر.