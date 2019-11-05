رياضة | الراجحي وبطل عالمي في مقدمة حضور المؤتمر الصحفي الخاص برالي العلا نيوم الصحراوي.. "تفاصيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الراجحي وبطل عالمي في مقدمة حضور المؤتمر الصحفي الخاص برالي العلا نيوم الصحراوي.. "تفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم المؤتمر الصحفي الذي سبق انطلاق رالي العُلا نيوم، في مدينة العُلا التاريخية، اليوم الثلاثاء، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وتنطلق منافسات رالي العلا نيوم الصحراوي، مساء اليوم مرحلة استعراضية خاصة بالجُمهور بدءًا من الساعة الثالثة وأربعين دقيقة عصرًا بتوقيت المملكة.

وترأس المؤتمر الأمير خالد بن سُلطان العبداللـه الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

وشهد المُؤتمر حضور عدد من المُشاركين في الرالي في مقدمتهم السائق الإسباني فِرناندو ألونسو "بطل العالم لمرتين، والسعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي والسعوديان عيسى الدوسري وخالد الفريحي في فئة السيارات النموذجية – بروتوتايب، وسلمان الشمري من فئة سيارات الإنتاج التجاري المُتسلسل، وصالح السيف من فئة العربات الصحراوية الخفيفة – باغي، وإبراهيم المهنَّا من فئة الشاحنات، والدرَّاجان مشعل الغُنيم من فئة الدرّاجات النارية العادية، وعبدالمجيد الخُليفي درّاجات نارية رُباعية العجلات.

وافتتح الأمير خالد بن سُلطان العبداللـه الفيصل المؤتمر؛ قائلا: "نحنُ فخورون جدًّا بتواجد أسطورة لرياضة السيارات مثل فرناندو ألونسو في السعودية، وبمُشاركته في الجولة الثالثة لبُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، ونتمنى له تجربةً جميلةً استعدادًا لرالي داكار والذي سيُقام في رُبوع المملكة في يناير المُقبل".

وأضاف: "يعتبر رالي العُلا نيوم جولةً هامةً لوجود أسماء كبيرة أمثال ألونسو والراجحي والقاسمي والدوسري والمهنّا وغيرهم".

فيما أعرب المُشاركون في المُؤتمر عن فخرهم بخوض تحدٍّ جديد يجمعهم، بعدما شاركوا قبل أسابيع في رالي القصيم، مؤكدين على أهمية هذه الجولة لاستكمال استعداداتهم لرالي داكار 2020، الذي سيُقام في المملكة، من ناحية مسافة هذا الرالي ولكونه يُقام على مسارات شبيهة وقريبة من الرالي الدولي.

وقال ألونسو في المؤتمى ر الصحفي: "يعد هذا الرالي بالنسبة لي نوع جديد من رياضة السيارات، إنه الرالي الثاني الذي أخوضه بعد رالي المغرب الذي شاركتُ فيه قبل شهرٍ من الآن، وأنا سعيدٌ للغاية بأنه يُقام في المملكة العربية السعودية، إنها المرة الأولى لي في هذا البلد، لذا أذهلني ذلك وتفاجأت بالمناظر الطبيعية وجمالها خلال اليومين الأخيرين، لذلك أشكر الجميع الذين جعلوني أتي إلى هنا.

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كما أعرب يزيد الراجحي عن سعاده بالمشاركة في الرالي؛ قائلا: "أسعدني المُشاركة هنا للمرة الأولى، حيث إن المُشاركة فيه كبيرة مع 60 سيارة و16 درّاجة، وهذا أكثر مما نُشاهده في الراليات العالمية في منطقتنا، كما إن المُشاركة في هذا الرالي تعني الكثير تحضيرًا للمُشاركة في رالي داكار، وأسعى لتحقيق الفوز، حيث سأستعين بسيارة (هايلوكس) جديدة وأحدث من تلك التي شاركت فيها في رالي القصيم الشهر الماضي، لتحقيق فوزي الثاني على التوالي في البُطولة"

ويسعى الراجحي إلى الفوز في الرالي، معتمدا على خبرته وسجله الحافلً بالمُشاركات والانتصارات، حيث شارك في 14 مسابقة برالي حائل الدولي، و فاز باللقب في 5 مرات، إلى جانب فوزه مرتين في الجولة التجريبية لرالي الشرقية 2008، ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات.

كما توج مرتين بلقب رالي جدة الدولي، عام 2014 و2015. كما يُدرك البطل الراجحي أهمية المُشاركة في هذه المرحلة الحاسمة التي تسبق إقامة رالي داكار.

وتتنافس 16 دراجة على لقب فئة الدراجات النارية الاعتيادية ورباعية العجلات "كوادز"، ويأتي أبرز المشاركين في مسابقة الدراجات كلا من؛ "السعودي عبدالمجيد الخليفي ومشعل الغُنيم، والبريطاني أنطوني كينج".

وشارك في فئة الشاحنات، سائق واحد، السعودي إبراهيم المهنّا، الفائز بلقب رالي حائل الدولي في فئته 2014، بشاحنة مرسيدس، ويساعده الملاح الإماراتي علي حسن عبيد، والمساعدان أسامة السند ورائد أبوذيب، إذ ينوي المهنا المشاركة في داكار 2020، في هذه الفئة الفريدة من نوعها بالنسبة للراليات العربية.

ويشهد الرالي أربع مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، حيث سيقيم الاتحاد في اليوم التالي الأربعاء، المُوافق 6 نوفمبر، المرحلة الخاصة الثانية وتُقام حول العُلا وهي عبارة عن مرحلة خاصة ضد الوقت، فيما سيليه مرحله أخرى حول العلة.

فيما سيشهد يوم الجمعة خوض المُشاركون مرحلةً خاصة تنطلق من العُلا وتنتهي في منطقة نيوم، وتختتم المراحل، يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، في الصحراء في نيوم، يليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في منطقة شرما.

