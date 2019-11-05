رياضة | البطاوي يكشف سر تصدر سيراميكا كليوباترا الدوري مبكرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البطاوي يكشف سر تصدر سيراميكا كليوباترا الدوري مبكرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا على أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأول أمام بتروجت بهدف نظيف، وحفاظه على صدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية.

وأضاف البطاوي :"حققنا فوزًا هامًا وصعبًا أمام منافس قوي ومباشر لنا في مشوارنا نحو الصعود للدوري الممتاز".

وتابع :"واجهنا فريقًا كبيرًا صاحب تاريخ وهابط هذا الموسم من الدوري الممتاز، ويملك جهاز فني كبير، ولكن الحمد لله التوفيق كان حليف فريقنا".

وزاد :"الجهاز الفني بقيادة الكابتن هيثم شعبان اشتغل على المباراة عقب مباراة النصر الماضية، واللاعبون كانوا رجالًا رغم غياب ٣ عناصر أساسية عن الفريق".

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وواصل :"لدينا ٣٠ لاعبًا على مستوى واحد ونثق فيهم تمامًا، ولم يكن لدينا أي قلق أو مشاكل في من سيشارك".

وأشار :"تخطينا خطوة هامة للغاية، وسنضعها في طي النسيان وسنبدأ في التركيز والعمل على المباراة المقبلة أمام الزرقا".

وواصل :"تحقيق الفوز في الثلاث مباريات الأولى يأتي نتيجة لتعب الجميع داخل الفريق تحت قيادة الأستاذ محمد أبو العنين رئيس النادي، والذي وعدناه ببذل أقصى مجهود ونعده بالصعود".

وأتم :"من المبكر الحديث عن المنافسة للصعود لأننا في بداية المشوار وإن شاء الله نحقق حلمنا بالصعود للدوري الممتاز".