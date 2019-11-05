رياضة | توتنهام يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد طرد سون هيونج مين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد طرد سون هيونج مين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إتخذ قرارًا مفاجئًا بعد طرد لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، أمام إيفرتون، بعدما تسبب في إصابة كارثية للبرتغالي أندريه جوميز لاعب إيفرتون خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماض

ذكرت تقارير أن توتنهام تقدم بطعن ضد البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه سون هيونغ-مين بعدما تسبب في تعرض أندريه غوميز لاعب إيفرتون لإصابة مروعة في الكاحل خلال مباراة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض غوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في غوديسون بارك وفقد توازنه بعد تدخل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه الظهير الأيمن لتوتنهام.

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وخضع اللاعب البرتغالي الدولي لجراحة يوم الاثنين وقال إيفرتون بعد ذلك إنه يتوقع تعافي غوميز بشكل تام.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الحمراء لسون بعد الخطأ ضد غوميز وقالت رابطة الدوري الممتاز عقب المباراة إن اللاعب الكوري الجنوبي تعرض للطرد "بسبب تعريض سلامة لاعب للخطر".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة غارديان أن توتنهام طعن لدى الاتحاد الإنكليزي وطالب بإلغاء البطاقة الحمراء.

وإذا لم يتم قبول الطعن سيغيب سون، الذي انهمرت دموعه في غرفة الملابس بعد المواجهة، في المباريات الثلاث المقبلة في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد ووست هام وبورنموث.