رياضة | أوراوا يسقط مجددا قبل مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوراوا يسقط مجددا قبل مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق أوراوا الياباني هزيمة قاسية أمام ضيفه فريق كاواساكي فرونتال، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الياباني.

ويحل أوراوا ريد الياباني، ضيفا على الهلال، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

مستوى الفريقين قبل نهائي دوري أبطال آسيا:-

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وتعد الخسارة أمام كاواساكي هي الثانية لأوراوا، حيث سقط الفريق الياباني أمام فريق كاشيما أنتلرز، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى الياباني، ليتواجد في المركز الحادي عشر، من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، إلى جانب معاناته من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، ويأتي في مقدمة المصابين المهاجم يوكي موتو، والذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهور لتعرضه لإصابه قوية في الكتف، مما يعني تأكيد غيابه عن مباراة ذهاب وإياب النهائي الآسيوي في الرياض، فيما تعرض مدافعه تاكويا أوكي، لإصابة قوية في الكاحل، وحاجته للراحه لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة الذهاب، إلى جانب غياب شوساكو حارسه الأساسي بسبب تراكم البطاقات.

فيما يعاني الهلال من النتائج المتذبذبة خلال الفترة الأخيره، بعدما حقق حقق فوزا ثمينا على ضيفه عرعر؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، وذلك عقب تلقيه سلسلة من الهزائم متتالية، بدأت بسقوطه أمام السد القطري في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الزعيم خطف بطاقة التأهل بفارق هدف واحد إلى النهائي.

ثم جاء ديربي الرياض ليستكمل سلسلة هزائم الزعيم بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن ينجو من هزيمة محققة أمام الفتح لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة.

يذكر أن نادي أوراوا ريد الياباني ضرب موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.

