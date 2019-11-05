رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء - برشلونة ضد سلافيا براج.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء - برشلونة ضد سلافيا براج.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، عندما تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة 4"

برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي، عندما يستضيف ملعب الكامب نو المباراة المرتقبة بين برشلونة ضد سلافيا براج، في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق حفيظ الدراجي.

زينيت الروسي ضد لايبزيج، عندما تنطلق في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

نابولي الإيطالي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث يلتقي نابولي مع مضيفه النمساوي، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق سوار الذهب.

ليفربول الإنجليزي ضد جينك البلجيكي، عندما يخوض الريدز اختبارًا سهلاً أمام ضيفه البلجيكي على ملعب "آنفيلد"، عندما تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

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ليون الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي، عندما يصطدم ليون بضيفه بنفيكا، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

فالنسيا الإسباني ضد ليل الفرنسي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق أحمد البلوشي.

تشيلسي الإنجليزي ضد أياكس الهولندي، عندما يحل أياكس ضيفًا ثقيلاً على تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

بروسيا دورتموند الألماني ضد إنتر ميلان الإيطالي، في قمة منافسات الجولة، وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، رؤوف خليف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الثانية"

حيث بدأت المباراة بين نهضة الزمامرة ضد الرجاء البيضاوي، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، عبر قناة المغربية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي ضد الجندل، تقام المباراة في تمام السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.