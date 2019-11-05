رياضة | فوز أبو قير ودمنهور وفاركو وتعادل الرجاء وخسارة دكرنس بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز أبو قير ودمنهور وفاركو وتعادل الرجاء وخسارة دكرنس بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت بالجولة الثالثة، من (المجموعة الثالثة) بدوري القسم الثاني، قمة الإثارة المفاجآت، بسقوط البلدية والأوليمبي على ملعبهم.

وأسفرت المواجهات عن فوز أبو قير خارج ملعبه، على حساب بلدية المحلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة مثيرة.

تقدم أبو قير بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول، عن طريق مصطفى الخواجه في الدقيقة 5، وأضاف مصطفى بهاء الهدف الثاني في الدقيقة 28، ثم سجل مصطفى كشلط هدف البلدية في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني أضاف محمود عبد المجيد "الملك" الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفاز دمنهور خارج ملعبه، على الأوليمبي بهدف عمار شرف في الدقيقة 7 للشوط الأول، وتغلب فاركو على المالية بهدفين دون رد، سجلهما إسلام الفوالى في الدقيقة 22 وعلي بهيج في الدقيقة الاخيرة للشوط الثاني.

وحسم التعادل السلبي مباراة بيلا مع الرجاء، وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام فوزا هاما على حساب ضيفه فريق دكرنس متصدر المجموعة الثالثة، بدوري القسم الثاني.

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ولعب الحمام اللقاء بتشكيل ضم : محمد فتحي، وأحمد بطوط وأحمد الدماطي ووليد ابراهيم ومصطفى عفروتو، وشهاب محمد ومحمد صلاح ومهنا منصور ومحمد بكار، ومحمود ابو زيد ومحمود ابو جودة.

وخاض دكرنس اللقاء بتشكيل تكون من : محمد العربى ، ومحمد حموده ، وعماد حلمى ، وأحمد مخلوف ، ومحمد رجب ، وحميدة على ، ومحمد فوزى ، وعمار محسن ، وعمر فاروق، وابراهيم سليمان ، ومحمد ابو سريع.

وشهد الشوط الأول إحتساب ركلة جزاء لدكرنس، فشل عماد حملي في إحرازها، بالدقيقة 23، وفي الدقيقة 25 للشوط الثاني، نجح البديل يايا في خطف هدف الفوز للحمام، وأدار المباراة طارق مجدي، هاشم حسن، مصطفى عبد المريد.

المجموعة الثالثة

1- دمنهور 7 نقاط

2- فاركو 7 نقاط

3- دكرنس 6 نقاط

4- أبو قير 5 نقاط

5- الرجاء 5 نقاط

6- غزل المحلة 4 نقاط

7- الحمام 4 نقاط

8- المنصورة نقطتين

9- بيلا نقطتين

10- بلدية المحلة نقطة وحيدة

11- المالية نقطة وحيدة

12- الأوليمبي بلا نقاط