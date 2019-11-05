رياضة | أهلي جدة يصارع الاتحاد على ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يصارع الاتحاد على ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تلقي الدولي محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عروض سعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضحت التقارير أن محمود علاء حظى باهتمام العديد من الأندية السعودية ويأتي في مقدمتهم، النادي الأهلي، والذي قدم عرضا مغريا إلى اللاعب لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

فيما أرسلت إدارة نادي الاتحاد السعودي عرضا إلى محمود علاء لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في يناير المقبل.

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موقف محمود علاء:-



وأشارت التقارير إلى رغبة محمود علاء في الرحيل عن القلعة البيضاء؛ بسبب عدم تنفيذ وعد مسئولي الزمالك له بتعديل قيمة عقدة بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، وفى ظل مغريات العروض مادياً.

وينتظر اللاعب أن يعقد جلسه مع إدارة نادي الزمالك، لدراسة العروض التى وصلته مؤخراً تمهيداً للبت فيها بالرفض أو القبول.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.