الامارات | العنبري: محظوظون بوجود عموري وإيغور في لقاء الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: محظوظون بوجود عموري وإيغور في لقاء الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنهم محظوظين بوجود كل من لاعبي الشارقة المحترف البرازيلي إيغور كورنادو والجزيرة عمر عبد الرحمن في مباراة الفريقين المرتقبة الخميس المقبل ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال العنبري ي المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الشارقة والجزيرة " كل من إيغور وعموري له أسلوبه في الملعب وسعداء بعودة لاعب الجزيرة عموري فهو لاعب مهم بالنسبة للجزيرة والمنتخب الوطني واتمنى أيضا لإيغور الاستمرار في الانطلاقة القوية هذا الموسم".

ووصف العنبري المباراة بالمهمة والصعبة بالنسبة للفريقين، لافتا الى أن المباراة لن تكون سهلة أمام فريق منافس مثل الجزيرة.

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ويمثل كل من عموري وإيغور الوراقة الرابحة في المواجهة المرتقبة بين الجزيرة والشارقة.

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق الدوري برصيد 16 نقطة في حين يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة.