تعرف علي تصريحات ماني عن صلاح 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

تحدث اليوم السنغالي ساديو ماني لوسائل الاعلام الانجليزية عن العلاقة التي تربطه بينه وبين المصري محمد صلاح ، حيث نفي وجود اي خلافات بينهم في الوقت الحالي .

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واضاف ‏ساديو ماني : " محمد صلاح هو هداف مجنون ولاعب إستثنائي و أيضًا يمكنه فعل كل شيء. كان لدينا في بعض الأحيان خلافات. لا يزال من دواعي سروري أن ألعب بجانبه لأنني أشعر بأننا نتحدث عن نفس النوع من كرة القدم ".

وتابع ماني ؛ انا وصلاح نسعي لمساعدة الفريق في الوقت الحالي للفوز بالبطولات الجماعية ولا ننظر للجوائز الفردية كما يظن البعض ، وتجمعنا علاقة قوية داخل وخارج الملعب فصلاح شخص مجنون .

ويستقبل اليوم ليفربول ضيفه جينك البلجيكي في اطار الجولة الرابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا من المجموعة الخامسة ، علي ملعب الانفيلد .