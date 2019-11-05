أرسنال فوق صفيح ساخن بعد التعادل المخيب أمام وولفرهامبتون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
تعرض فريق أرسنال الإنجليزي تحت قيادة مدربه إيمري للعديد من الهزائم والنتائج المخيبة بمسابقة البريميرليج، حيث الابتعاد تماما عن مربع الكبار أو حتى المراكز المتقدمة.
وأوضحت صحيفة "إيفنينج ستاندراد" البريطانية، أن لاعبو الجانرز غاضبون للغاية من مدربهم الإسباني نتيجة ما يفعله معهم من جلسات مطولة قبيل نهاية كل مران، حتى أن اللاعبين الصغار سخروا من إيمري كونه لم يفلح يتقديم أي جديد واستمراره بنتائج سلبية طيلة الفترة الماضية.
وكان أرسنال، قد تعادل الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام العنيد وولفرهامبتون بنتيجة هدف لمثله، كي تزاداد مهمة العودة لمربع الكبار أكثر مع الاقتراب من نهاية الربع الأول من الموسم.
جدير بالذكر أنه تتردد عدة أسماء لخلافة الإسباني حال إقالته بشكل رسمي، من ضمنهم باتريك فييرا وميكائيل ارتيتا نجوم الفريق بالماضي السعيد ومعهم البرتغالي جوزيه مورينيو.
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