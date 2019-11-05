اخبار الرياضه

أرسنال فوق صفيح ساخن بعد التعادل المخيب أمام وولفرهامبتون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرسنال فوق صفيح ساخن بعد التعادل المخيب أمام وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

تعرض فريق أرسنال الإنجليزي تحت قيادة مدربه إيمري للعديد من الهزائم والنتائج المخيبة بمسابقة البريميرليج، حيث الابتعاد تماما  عن مربع الكبار أو حتى المراكز المتقدمة.

Advertisements

وأوضحت صحيفة "إيفنينج ستاندراد" البريطانية، أن لاعبو الجانرز غاضبون للغاية من مدربهم الإسباني نتيجة ما يفعله معهم من جلسات مطولة قبيل نهاية كل مران، حتى أن اللاعبين الصغار سخروا من إيمري كونه لم يفلح يتقديم أي جديد واستمراره بنتائج سلبية طيلة الفترة الماضية.

وكان أرسنال، قد تعادل الجولة الماضية من أمام العنيد وولفرهامبتون بنتيجة هدف لمثله، كي تزاداد مهمة العودة لمربع الكبار أكثر مع الاقتراب من نهاية الربع الأول من الموسم.

جدير بالذكر أنه تتردد عدة أسماء لخلافة الإسباني حال إقالته بشكل رسمي، من ضمنهم باتريك فييرا وميكائيل ارتيتا نجوم الفريق بالماضي السعيد ومعهم البرتغالي جوزيه مورينيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال فوق صفيح ساخن بعد التعادل المخيب أمام وولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا