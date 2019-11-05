تعرف على قائمة يوفنتوس لمواجهة لوكوموتيف موسكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يحل نادي يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في رابع مباريات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدرب الإيطالي "ماوريسيو ساري" المدير الفني لليوفي عن قائمة الفريق المستدعاه للمباراة. Advertisements وخلت القائمة من المدافع الهولندي "ماتياس دي ليخت" بعد إصابته في ديربي تورينو السبت الماضي. وجاءت القائمة كالتالي. تشيزني - بونوتشي - ديمارال - ساندرو - دي تشيليو - دانيلو - بيانيتش - خضيرة - رابيو - رامسي - رونالدو - ديبالا - هيجوايين - بينتانكور - جونيور - بيرنارد - ماتويدي - كوستا - روجاني

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