شكرا لقرائتكم تليفونات بني سويف يبحث عن راعي جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ نادى تليفونات بني سويف ، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، رحلة البحث عن راعى جديد للإشراف على النادي والمساهمة في تحسين الأوضاع بداخله، والمساهمة في عودة النادي لمكانته في التأهل إلى الدوري الممتاز، بعد غياب طويل عن الأضواء والشهرة.

ويسعى مسئولو نادي التليفونات إلى توفير دعم ورعاية لقطاع كرة القدم بالنادي بعد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يوضع مسئولي النادي معايير وشروط تليق برعاية كيان كبير مثل تليفونات بني سويف لتحقيق رغباته وطموحه وبما يفيد الطرفين .

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ويعاني نادي التليفونات من أزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي، تمنعه من إبرام صفقات قوية تساعده على تحقيق طموحه في العودة للدوري الممتاز أو صرف مستحقات اللاعبين بشكل منتظم.