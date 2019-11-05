شكرا لقرائتكم محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تعيين الكابتن محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.

وسوف يعقد الكابتن الخطيب إجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة لترتيب العديد من الملفات والإتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

جاء تعيين محسن صالح خلفا لطه إسماعيل الذي اعتذر عن الاستمرار في رئاسة اللجنة لتعارض عمله داخل القلعة الحمراء مع عمله بالتحليل الفني لمباريات الدوري.