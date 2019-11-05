شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قد قرر تأخير موعد مران الفراعنة الأول ببرج العرب اليوم، 90 دقيقة، ليقام فى السادسة والنصف مساء بدلا من الخامسة، وجاء قرار حسام البدرى، حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب الوصول إلى برج العرب منذ قليل.
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