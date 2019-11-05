شكرا لقرائتكم فابيو غروسو يتولى تدريب بريشيا الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بريشيا الذي يحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين المدافع السابق فابيو غروسو المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2006، مدربا جديدا له.

وكان صاحب المركز التاسع عشر قد أقال مدربه السابق أوجينيو كوريني عقب الخسارة أمام هيلاس فيرونا 1-2 الأحد في المرحلة الحادية عشرة، لتكون السابعة في مشواره هذا الموسم، وستكون المباراة الأولى لغروسو (41 عاما) على أرض بريشيا ضد تورينو السبت في المرحلة الثانية عشرة.

وبدأ الظهير الأيسر السابق لإنتر ويوفنتوس مسيرته التدريبية مع الفئات العمرية في الأخير قبل الإشراف على باري "درجة ثانية"، كما أشرف على تدريب فيرونا في الموسم الماضي.