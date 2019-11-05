الرئيس الجديد للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يطالب بزيادة الميزانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب وزير الرياضة البولندي ويتولد بانكا، المنتظر تعيينه رئيساً جديداً للوكالة العالمية لكافحة المنشطات (وادا)، الثلاثاء بتوفير المزيد من الأموال للوكالة.

وقال ويتولد خلال مؤتمر «وادا» الذي افتتح الثلاثاء بمدينة كاتوفيتسه البولندية «الميزانية لا تلبي التوقعات... إذا أرادت «وادا» القيام بدورها في ضمان نزاهة الرياضة، فسنكون بحاجة إلى ميزانية تفي بذلك»، وأضاف أن الميزانية الحالية التي تبلغ 40 مليون دولار، ليست كافية، مشيراً «هناك أندية كرة قدم لديها ميزانية أكبر.» ويجري تمويل «وادا» بشكل أساسي من قبل حكومات وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي عام 2017، بلغت ميزانية «وادا» 30 مليون دولار ومن المفترض أن ترتفع الميزانية إلى 44 مليون دولار بحلول عام 2022.

وقال بانكا، الذي ينتظر إعلان تعيينه رسمياً خلال المؤتمر ليبدأ مهامه اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير 2020، إنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل التصدي للتلاعب والاحتيال.

وأضاف «سأبذل كل ما بوسعي لحماية الرياضة النظيفة. تبدأ اليوم مرحلة جديدة في مكافحة المنشطات.» وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر، تنتهي ولاية البريطاني كريج ريدي الرئيس الحالي لـ «وادا»، والذي واجه انتقادات بشأن طريقة تعامله مع فضيحة المنشطات الروسية.