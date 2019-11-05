شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري مدرباً لليجانيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليجانيس، صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، تعيين المكسيكي خافيير أجيري مدرباً جديداً له، بعد أشهر من إقالته من تدريب المنتخب المصري. وسيخلف أغيري (60 عاماً) في منصبه، الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو الذي أقيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية النتائج السيئة.
وأفاد ليجانيس، في بيان أمس، أنه توصل إلى اتفاق مع أجيري لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، ما سيعيد المدرب المكسيكي إلى الدوري الإسباني، حيث سبق له الإشراف على أندية عدة، منها أتلتيكو مدريد (2006-2009) وإسبانيول (2012-2014). وستكون المهمة الجديدة لأغيري محاولة إخراج ليجانيس من دائرة الهبوط إلى الدرجة الثانية.
ويحتل الفريق حالياً المركز 20 الأخير في الليجا، برصيد خمس نقاط فقط من 12 مباراة.
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