مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا 2019 والفرق المشاركة (فيديو)

تأهل النادي الأهلي ونادي الزمالك إلى دور المجموعات رسمياً من دوري أبطال افريقيا 2019، وذلك بعدما نجح الأهلي في الدور الـ 32 من البطولة في تخطي عقبة كانو سبورت الغيني، في الوقت الذي حقق فيه نادي الزمالك الفوز على نادي جينيراسيون السنغالي، مع تهافت محبي الناديين لمعرفة مواعيد المباريات التي سيشاركون فيها في البطولة الأفريقية خلال دور المجموعات الحالي، والتي نفردها تفصيلياً في السطور القادمة.

تنطلق البطولة الأفريقية بمشاركة أربع مجموعات، المجموعة الأول تضم نادي الزمالك – زيسكو الزامبي – مازيمبي – أول أغسطس – بينما تضم المجموعة الثانية النادي الأهلي – النجم الساحلي التونسي – الهلال السوداني – بلاتينيوم الزيمباوي، والمجموعة لثالثة تضم كلا من، اتحاد الجزائر – صن داونز الجنوب افريقي – بترو أتليتكو – الوداد المغربي – وتضم المجموعة الرابعة والأخيرة كلا من، الرجاء المغربي – شبيبة القبائل الجزائري – فيتا كلوب الكونغولي – الترجي التونسي.

1- موعد مباريات الأهلي في افريقيا

الجولة المنافسين الموعد المكان الأولى الأهلي × النجم الساحلي 29 نوفمبر 8 مساءاً تونس الثانية الأهلي × الهلال السوداني 6 ديسمبر 9 مساءاً القاهرة الثالثة الأهلي × بلاتنيوم الزيمبابوي 28 ديسمبر 9 مساءاً القاهرة الرابعة الأهلي × بلاتنيوم الزيمبابوي لم يحدد زيمبابوي الخامسة الأهلي × النجم الساحلي لم يحدد القاهرة السادسة الأهلي × الهلال السوداني لم يحدد السودان

2- موعد مباريات الزمالك في افريقيا