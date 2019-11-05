شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يستغل معسكر الأهلى فى دبى ويجدد مفاوضات ناشئ الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل مسئولو نادي العين الإماراتي، فرصة تواجد أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي مع بعثة الفريق المتواجدة حاليًا في دبي حيث معسكر الفريق استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام، لتجديد المفاوضات على ضم شادي رضوان ناشئ الفريق الأحمر.

كان مسئولو العين قد دخلوا منذ فترة في مفاوضات مع نظرائهم في الأهلي لطلب ضم شادي رضوان لاعب فريق 2001، حيث يُعد شادي رضوان أحد المواهب الرائعة في كرة القدم المصرية وليس الأهلي فقط وسبق أن وضعته صحيفة "جارديان" البريطانية في قائمة أبرز 60 موهبة منتظرة، وكتبت جارديان عنه وقتها: "هو لاعب يشبه الـ فيراري نظرا لسرعته الكبيرة على الأطراف".

ورغم أن اللاعب الصاعد يشعر براحة في الأهلي خاصة بعدما سانده النادي في محنة إصابته إلا أنه يرغب في الرحيل للإمارات بسبب العرض المغرى للغاية الذي تلقاه مؤخرًا من العين.

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وتحدث "فيراري" الأهلي مؤخرًا مع أكثر من مسئول بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وعرض عليهم رغبته في الانتقال للنادي الإماراتي الذى تحمس لشرائه من القلعة الحمراء مؤخرًا.