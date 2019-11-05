سوبر كورة.. محمود علاء غاضب من تجاهل تجديد عقده بالزمالك ويخطط للرحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل الزمالك تفاصيل تجديد عقد محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة. كان مسئولو الزمالك قد أعلنوا عزمهم تعديل عقد محمود علاء وضمه للاعبي الفئة الأولى تكليلاً لجهوده في صفوف الفريق الأبيض، وباعتباره من أبرز اللاعبين في الخط الخلفي للفريق الأبيض. Advertisements لمعرفة كيف يخطط محمود علاء للرحيل عن الزمالك عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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