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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للاسكواش يختار نوران جوهر لاعبة شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن لاعبة شهر أكتوبر الماضى بعد إسدال الستار على منافسات بطولة العالم لسيدات الاسكواش، التى استضافتها أهرامات الجيزة خلال أكتوبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.
واختار الاتحاد الدولى للاسكواش البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة نجمة شهر أكتوبر الماضى، وذلك بعدما تقدمت إلى المركز الثانى بالتصنيف العالمى عقب نجاحها فى حصد بطولة أمريكا المفتوحة، وكذلك وصولها إلى نصف نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش.
نوران جوهر تعد واحدة من اللاعبات اللاتى ينتظرهن مستقبل واعد فى الاسكواش، حيث تقدم أفضل مستوياتها عقب تفرغها للعبة، وهو ما قاله مدربها عمر عبد العزيز الذى أكد أن هدفها الرئيسى هو اعتلاء صدارة التصنيف.
نوران جوهر
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