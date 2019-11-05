عبد الحفيظ يمنع لافتة تسىء لأحد الأندية المنافسة فى مران الأهلى بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى منع لافتة أراد بعض جماهير الفريق بالإمارات وضعها فى ملعب شباب أهلى دبى بالإمارات، الذى يتدرب عليه الفريق لأنها تسىء لأحد الأندية المنافسة. وفوجئ سيد عبد الحفيظ ببعض المشجعين يحاولون وضع لافتة فى ملعب شباب أهلى دبى تسىء لأحد الأندية المنافسة فى الدورى المصرى، فرفض وضعها وطالب المشجعين بالالتزام بالسلوك الرياضية، وعدم التجاوز فى أى طرف بالمنظومة الرياضية، خاصة أن النادى الأهلى دائما فى صدارة الأندية التى تحافظ على المبادئ والتقاليد وترفض أى محاولات للخروج عن النص. ويتدرب الأهلى يوميا بملعب شباب أهلى دبى خلال معسكره الحالى المقام فى الإمارات استعدادا للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.

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