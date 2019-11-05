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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يمنع لافتة تسىء لأحد الأندية المنافسة فى مران الأهلى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفوجئ سيد عبد الحفيظ ببعض المشجعين يحاولون وضع لافتة فى ملعب شباب أهلى دبى تسىء لأحد الأندية المنافسة فى الدورى المصرى، فرفض وضعها وطالب المشجعين بالالتزام بالسلوك الرياضية، وعدم التجاوز فى أى طرف بالمنظومة الرياضية، خاصة أن النادى الأهلى دائما فى صدارة الأندية التى تحافظ على المبادئ والتقاليد وترفض أى محاولات للخروج عن النص.
ويتدرب الأهلى يوميا بملعب شباب أهلى دبى خلال معسكره الحالى المقام فى الإمارات استعدادا للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.
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