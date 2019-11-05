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ميتشو يكلف معاونيه بجمع معلومات عن منافسى الزمالك فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك من معاونيه بضرورة جمع أكبر قدر من المعلومات والفيديوهات للفرق المنافسة للزمالك في دوري أبطال افريقيا، والتي وقع الزمالك في المجموعة الاولى بها بصحبة كل من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وكلف ميتشو الجهاز الإداري بتجميع معلومات عن الأندية المنافسة للزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل دراسة الفرق جيداً قبل مواجهتها في دور المجموعات والوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافسين.

ويأتي ذلك ضمن إطار الخطة الموضوعة للتجهيز بشكل جيد، قبل استئناف الزمالك رحلته الإفريقية.

 

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