شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يتأكد من التنازل عن جميع القضايا التي رفعها في مصر قبل مغادرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، التأكد بنفسه من تنازل محامييه عن جميع القضايا التي قام برفعها في مصر ضد من أساء إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد مصدر مقرب من «آل الشيخ» أنه سيغادر مصر، غدًا الخميس، بعد رحلة قصيرة إلى القاهرة شهدت زيارته لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وكذلك لقاء مع المدير الفني الجديد لنادي ألميريا، الذي يملكه «آل الشيخ»، جوتي هيرنانديز.

وأوضح المصدر أن «آل الشيخ» يرغب في التأكد بنفسه عن التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الشباب الذين أساؤوا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا حبه لمصر وجمهورها ومسامحته لمن أساء إليه.

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق قد أعلن سابقًا على حسابه بـ «فيس بوك» نيته التنازل عن جميع القضايا قائلًا: «لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة.. لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي.. وعفا الله عما سلف.. والمسامح كريم».