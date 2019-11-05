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نجم الزمالك يقترب من اتحاد جدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

ذكرت الصحف اليوم اقتراب المدافع الدولي المصري ونجم نادي الزمالك محمود علاء ، من اقترابه بخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي من بوابة الاتحاد او الاهلي . 

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وأكد مصدر مقرب من اللاعب محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ملف تعديل عقده مع الفريق الأبيض لم يتم حسمه في الفترة الحالية.

وتسيطر حالة من الاستياء على محمود علاء بسبب عدم تنفيذ وعد مسئولي نادي الزمالك له بتعديل عقده خاصة أنه التزم الصمت الفترة الماضية، والتزام فى تدريبات الفريق دون إثارة اي مشكلة مع النادي 

وأضاف المصدر، أن محمود علاء تلقى عرضين  من أهلي واتحاد جدة السعوديين للرحيل عن القلعة البيضاء فى يناير المقبل ، ويبدو ان اللاعب قد حسم مستقبله من مغادرة القلعة البيضاء وخوض تجربة احتراف في الدوري السعودي .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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