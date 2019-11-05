تعرف علي تصريحات اجويرو المثيرة ضد ليفربول 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
صرح المهاجم الارجنتيني وقائد فريق مانشستر سيتي "سيرجيو اجويرو" لبعض وسائل الاعلام الانجليزية تصريحات مثيرة ضد متصدر جدول الترتيب العام في الدوري الانجليزي الممتاز ليفربول .
وقال اجويرو ؛ ليفربول هو الفريق الوحيد الذي يمكنه التغلب علينا ، لديهم العديد من الدوافع ، هم يطاردون الدوري منذ فترة طويلة .
واضاف اجويرو ؛ ربما تكون هذه المباراة هي الكلاسيكو في التلفاز ، لكنها ليست كذلك فبنسبة لنا يعد الكلاسيكو الحقيقي هو مواجهة مانشستر يونايتد وليس ليفربول .
يذكر ان الاسبوع المقبل سيشهد كلاسيكو هذا العام في الدوري الانجليزي الممتاز باستضافة الكبيرين مانشستر سيتي وليفربول في اطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميليج" ويدخل ليفربول المباراة وعينه علي توسيع فارق النقاط بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي ، الجدير بالذكر ان الفارق ٦ نقاط لصالح ليفربول .
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